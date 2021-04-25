Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
|25 Nisan 2021 11:18
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Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde ekranlarda en sık boy gösteren Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, bu görevden istifa etti. Uzun süredir medyaya çıkmayan ve açıklama yapmayan Azap'ın, uzun süredir Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı ve yazıma gruplarından da çıktığı belirtilidi. Sonunda Prof. Dr. Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Faydalı olamadığımı düşündüm
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, istifa iddialarını doğrularken, gerekçesini de şöyle açıkladı: "Faydalı olmadığımı düşündüm. Yükselen ikinci dalga, hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim" dedi. Prof. Azap şöyle devam etti:
Ekim ayından beri toplantılara katılmıyorum
"Faydalı olamadığımı düşündüğüm ekim ayından beri toplantılara katıl(a)mıyorum. Zaten yükselen ikinci dalga hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Sonrasında da sınırlı enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim. Basından da uzak durup işimi yapmaya çalıştım."
Ayrılmam yeni değil aslında...
"Beni arayan, yayına davet eden basın mensuplarının çoğuna da durumu anlattım. Bir haber değeri görmedikleri için olsa gerek, duyurmadılar. Dün yine bir davet için arayan Yavuz Oğhan'a durumu anlatınca, o haber değeri gördü bunda. Sonuç olarak ayrılmam yeni değil aslında."
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