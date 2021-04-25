Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
|25 Nisan 2021 11:21
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Bugünkü yazısında Ahmet Hakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın iki talihsiz olayla karşılaştığını belirtti.
Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"İki talihsizliğe aynı anda imza attı: Bir: Makamında konuk ettiği 10 yaşındaki çocuğun, koruma altında olduğunu ifşa etti. Yetimlerin ve öksüzlerin ailesi konumundadır artık kendisi. Bu konuda kendisinden beklenen azami özendir. Ama maalesef olmadı.
İki: Ramazan nedeniyle 10 yaşındaki çocuğa ikramda bulunamadıklarını söyledi. Ne gerek vardı böyle bir açıklamaya? Madem ikramda bulunmama yolu tercih edildi, bari bir kitap, bir saat armağan edilseydi. Bu da tatsız bir duruma yol açtı".
Bütün gözlerin Yanık'ın üzerinde olacağını söyleyen Hakan, "Yıkıcı bir yaklaşım yerine yapıcı bir tutum almak istiyorum. İşte tam da bu nedenle yeni Bakan Derya Yanık'a... 'Artık bütün gözler sizin üzerinizde. Bu talihsiz başlangıcın doğurduğu sancıları gidermek için çok daha fazla özenli olmak ve çok daha fazla çalışmak zorundasınız' diyorum" dedi.
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