1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın görevine çok talihsiz iki olayla başladığını söylerek, Yanık'ın bunları gidermek için daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.
 25 Nisan 2021 11:21
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bugünkü yazısında Ahmet Hakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın iki talihsiz olayla karşılaştığını belirtti.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"İki talihsizliğe aynı anda imza attı: Bir: Makamında konuk ettiği 10 yaşındaki çocuğun, koruma altında olduğunu ifşa etti. Yetimlerin ve öksüzlerin ailesi konumundadır artık kendisi. Bu konuda kendisinden beklenen azami özendir. Ama maalesef olmadı.

İki: Ramazan nedeniyle 10 yaşındaki çocuğa ikramda bulunamadıklarını söyledi. Ne gerek vardı böyle bir açıklamaya? Madem ikramda bulunmama yolu tercih edildi, bari bir kitap, bir saat armağan edilseydi. Bu da tatsız bir duruma yol açtı".

Bütün gözlerin Yanık'ın üzerinde olacağını söyleyen Hakan, "Yıkıcı bir yaklaşım yerine yapıcı bir tutum almak istiyorum. İşte tam da bu nedenle yeni Bakan Derya Yanık'a... 'Artık bütün gözler sizin üzerinizde. Bu talihsiz başlangıcın doğurduğu sancıları gidermek için çok daha fazla özenli olmak ve çok daha fazla çalışmak zorundasınız' diyorum" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fahrettin Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez
25 Nisan 2021 12:37		 Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
25 Nisan 2021 09:25
Biden'e tepki yağdı: Büyük bir iftira, yalan, karalama
25 Nisan 2021 09:15		 Kapatılan işletmeler kira vermeyecek
25 Nisan 2021 07:05
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
25 Nisan 2021 01:26		 ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
25 Nisan 2021 01:24
25 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Nisan 2021 00:00		 Emniyetten 'diskoda eğlence' iddiasına ilişkin açıklama
24 Nisan 2021 22:52
Cemal Zehir: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu harcadı
24 Nisan 2021 22:17		 MHP lideri Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki
24 Nisan 2021 21:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:49 - Bakan Selçuk'tan 'uçurtmalı' paylaşım12:46 - Bağdat'ta pandemi hastanesindeki yangında ölü sayısı 82 oldu12:37 - Fahrettin Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez12:34 - Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı12:32 - Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi12:18 - Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli
12:05 - Polisle tartışan sürücü: Arabamın içerisinde 1 trilyon para var, burada bırakmam12:01 - Başhekimden uyarı: Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı11:54 - 'Şaduman ebe' 38 yıldır anne ve bebeğin buluşmasına tanıklık ediyor11:51 - Sağlık çalışanlarının 'hayat kurtaran' zorlu mesaisi görüntülendi11:48 - Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı11:45 - Cezaevlerindeki personel ve hükümlüler ramazanı böyle geçiriyor
11:42 - Köyüne dönen emekli memur, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu11:34 - Kayserili imam ramazan ayında evlere çevrim içi misafir oluyor11:26 - 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı11:24 - Kobani olaylarının 'azmettiricileri' hakim karşısına çıkıyor11:23 - 3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
11:21 - Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
En az iki hafta daha kapanalım
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
Kamu personeline yönelik kritik düzenlemeler ve muhtemel sonuçları
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Millet İttifakı, HDP'nin sözde soykırım açıklamasına tepki göstermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
noktalama işaretlerinden bihaber olan yazar 2
düşük maliyetli hobiler 5
akıcı 2
doygunluk 2
okulları kapaçıyoruz 1
Misafirlikteyken aniden oluşan ölüm sessizliği 3
tekfur 4
Krakozya 1
mansiyon 2
su arıtma cihazı 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam