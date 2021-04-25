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Kayserili imam ramazan ayında evlere çevrim içi misafir oluyor

Mukabele geleneğini, ilahiler seslendirdiği sosyal medya hesabı üzerinden sürdüren Bünyamin Fındıkçı: "Salgın döneminde insanlar mecburen evlerine kapandı. Bizler de camiye gelemeyen insanlara internet üzerinden ulaşarak yüce Rabbimizin kelamını okuma gayreti içerisinde olduk"
 25 Nisan 2021 11:34
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Kayserili imam ramazan ayında evlere çevrim içi misafir oluyor

Kayseri'de görev yapan 42 yaşındaki imam Bünyamin Fındıkçı, sosyal medya hesapları üzerinden çevrim içi sürdürdüğü mukabele geleneği ve okuduğu ilahilerle ramazanın manevi havasını evlere taşıyor.

Talas Anayurt Merkez Camisi İmamı Fındıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ramazan ayında camilere gelemeyenlere manevi bir ortam sağlamak için mukabele ve birbirinden güzel ilahileri, kendisine ve Talas İlçe Müftülüğüne ait sosyal medya hesaplarından okuyarak evlere çevrim içi misafir oluyor.

Fındıkçı, AA muhabirine, ramazan ayı sonunda, kendilerini misafir eden her evde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olacaklarını söyledi.

Salgın nedeniyle buruk bir ramazan geçirdiklerini belirten Fındıkçı, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde insanlar mecburen evlerine kapandı. Bizler de camiye gelemeyen insanlara internet üzerinden ulaşarak yüce Rabbimizin kelamını okuma gayreti içerisinde olduk. Bu vesileyle mukabelemize, Talas İlçe Müftülüğümüzün, Talas Diyanet Gençlik'in Instagram sayfasıyla ve kendi youtube kanallarımızdan da canlı olarak başladık. İnsanlar maalesef değişik şekillerde imtihan oluyor. Kur'an-ı Kerim'in manevi ikliminden kıymetli dostlarımız faydalansın, diye böyle bir fikir oluştu. Bu vesileyle birçok insana ulaşıyoruz."

Fındıkçı, çok sayıda olumlu tepki aldıklarını ifade ederek, yaşlı cemaatin de torunlarının yardımıyla onlarla beraber kendilerini takip ettiğini anlattı.

İnsanların salgın sürecinde evlerinde bunaldığına dikkati çeken Fındıkçı, "Onları teselli edecek en güzel ilaç Kur'an'dır. Kur'an dinlediği zaman insanlar huşu, mutluluk alıyor, ruhen bir doyuma ulaşıyor. Bu buruk anlarını da bizler Kur'an-ı Kerim ile telafi etmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Kuran ve sünneti bir arada tutmaya özen gösteriyoruz"

Fındıkçı, sosyal medya hesaplarından sadece mukabele değil, kendisinin bestelediği hadisleri ilahi olarak seslendirdiğini de kaydederek, şöyle konuştu:

"Öncelikle dinlemesi bile sevap olan Kur'an-ı Kerim'i cami ortamına gelemeyen insanlarımıza ulaştırmak için sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Peygamber efendimizin hadislerini de müzikal anlamda sunduğumuz için gençlerin daha çok dinleme imkanı oluyor. Yani, Kur'an ve sünneti bir arada tutmaya özen gösteriyoruz. Cemaatimiz genelde cami ortamından alışık ama kendi kanalımızda 3 binin üzerinde diğer sayfamızda da yaklaşık 600 takipçimiz var. Canlı dinleyen de var, daha sonra takip eden de. Bu vesileyle binlerce insana ulaşmış oluyoruz."
Anadolu Ajansı
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