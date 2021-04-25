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Köyüne dönen emekli memur, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu

Ağrı'da otomatik yemleme ve sulama sisteminin de bulunduğu çiftlik kurarak 1000 tavuktan yumurta üreten Besim Üregil, organik ürününü il merkezi ve ilçelerdeki iş yerlerine pazarlıyor
 25 Nisan 2021 11:42
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Köyüne dönen emekli memur, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu

Ağrılı Besim Üregil, memurluktan emekli olduktan sonra döndüğü köyünde kurduğu modern tavuk çiftliğinde günde ortalama 900 yumurta üretiyor.

Üregil, emekli olduktan sonra memleketine dönerek, Hamur ilçesine bağlı zengin bitki örtüsüne sahip Yukarı Deredibi köyüne yerleşti.

Hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla otomatik yemleme ve sulama sistemlerinin olduğu çiftliği kısa sürede kurarak hayata geçiren Üregil, satın aldığı 1000 tavuk ile de yumurta üretimine başladı.

Havaların güzel olduğu zamanlarda tavukları dışarı çıkarıp doğal ortamda beslenmelerini de sağlayan Üregil, günde ürettiği ortalama 900 yumurtayı il merkezi ve ilçelerdeki iş yerlerine satarak vatandaşların organik yumurta tüketmesini sağlıyor.

Ömer Besim Üregil, AA muhabirine, köyüne dönerek Avrupa standartlarına uygun modern bir işletme kurduğunu söyledi.

- "Çiftlik, 250 bin liraya mal oldu"

Memleketinde çiftlik kurmanın gururunu yaşadığını ifade eden Üregil, "Oldukça kaliteli olan bu yumurtaları kendi memleketimdeki vatandaşlar için üretmek istedim. Bu şekilde yola çıktım. Bu çiftlik 250 bin liraya mal oldu. Burada 1000 tavuğumuz var. Tavuklardan yüzde 90 oranında yumurta elde ediyoruz. Çiftliğimiz Avrupa standartlarına uygun ve moderndir. Otomatik sulama, folluk ve yemlemelerimiz mevuttur." diye konuştu.

Üregil, güneşli günlerde tavuklarını dışarı çıkararak yoncayla beslediğini anlatarak, üretilen kaliteli ve organik yumurtaların yüzde 5'inin çift sarılı olduğunu dile getirdi.

Tavukların temiz havaya sahip bölgede beslendikleri için yumurtaların daha lezzetli olduğunu aktaran Üregil, şunları kaydetti:

"İşletmemizi sanayiden uzak tamamen yayla havası olan köyümüzde kurduk. Her iki tarafından dere geçiyor. Çift sarılı yumurtalarımızı özel müşterilerimize ulaştırıyoruz. Tavuklarımız günde ortalama 900 yumurta üretiyor. Biz de yumurtaları hijyene dikkat ederek paketleyip il merkezi ve ilçelerdeki esnaf arkadaşlara satıyoruz. Onlar da son tüketiciyle ulaştırıyorlar. Bu işletmeyi kurarken hedefim, 3 bin tavuk beslemek ve ildeki bütün marketlerdeki raflarda bizim yumurtalarımızın yer almasını sağlamaktır. Halkımıza kaliteli bir hizmet sunmak istiyorum."
Anadolu Ajansı
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