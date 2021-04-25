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Sağlık çalışanlarının 'hayat kurtaran' zorlu mesaisi görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, tüm tetkiklerin yanı sıra iki kez Kovid-19 testi alınarak, sadece nakiller için oluşturulan izole ameliyathanelerde operasyonlar başarıyla gerçekleştiriliyor
 25 Nisan 2021 11:51
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Sağlık çalışanlarının 'hayat kurtaran' zorlu mesaisi görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üst seviyeye çıkarttıkları tedbirlerle, hayat kurtaran zorlu mesailerini fedakarca sürdürüyor.

Karaciğer, böbrek, kalp, kornea, kemik iliği, yüz, kol, bacak gibi kompozit doku nakilleriyle dünyada en çeşitli organ nakli yapılan merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, salgın sürecinde de nakillere devam ediliyor.

Ameliyat öncesi iki kez Kovid-19 testi yapılan ve bir gece izole edilen hastaların, nakilden sonra da tedavileri izole şekilde sürüyor. Salgın sürecinde bekleme şansı olmayan organ nakil hastaları, doktorların başarılı operasyonlarıyla hayata tutunuyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ameliyathanelerden yoğum bakıma ve normal servislere kadar ek koruyucu tedbirlerin alındığı hastanedeki nakilleri görüntüledi. Teknolojik imkanları kullanarak yapılan operasyonlar sayesinde, hastalar kısa sürede sağlığına kavuşuyor.

- Aynı anda 3 böbrek nakli yapıldı

Alıcı ve verici ameliyatlarının ayrı ayrı görüntülendiği alanda, Almanya'dan gelen F.K'den (40) alınan böbreğin nakli, Zonguldak'tan gelen ve 16 yıldır böbrek hastası olan kardeşi K.K'ye (40) başarıyla gerçekleştirildi.

Şırnak'tan gelen M.Ş.İ'den alınan organ 12 yıldır böbrek hastası kardeşi 24 yaşındaki L.İ'ye, Adıyaman'dan gelen E.Ç'nin böbreği ise 17 yıldır böbrek hastası kuzeni M.Ç'ye nakledildi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine, dünyanın önemli merkezleri arasında yer aldıklarını söyledi.

İlk salgın başladığında organ nakli olmak için başvurmaktan çekinen hastaların daha ciddi sıkıntılarla hastaneye geldiğini vurgulayan Aydınlı, Bilim Kurullarının tavsiyeleri doğrultusunda tüm şartları üst düzeyde yerine getirerek nakillere devam ettiklerini dile getirdi.

- "Ocaktan bu yana 22 karaciğer, 50 böbrek nakli gerçekleştirdik"

Aydınlı, sadece organ nakillerinin yapıldığı izole ameliyathanelere, işi olmayan birisinin giremediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ameliyat sonrası için yoğun bakımları da Kovid-19'dan uzakta oluşturduk. Normal servislerde de ziyaretçi kabul edilmiyor. Sadece bakıcı kalıyor, onun da servise gelmeden önce Kovi-19 testini istiyoruz. Personelimiz maskesiz, eldivensiz asla müdahale etmiyor. Ocaktan bu yana 22 karaciğer, 50 böbrek nakli gerçekleştirdik. Salgına rağmen ek tedbirler alarak nakillere devam ediyoruz. Çünkü organ nakili hastaları gerçekten yarı acil hastalar. Bu hastaların ameliyatları yapılmadığında daha ciddi problemlerle bize müracaat ediyorlar. Nakil olan hastalara aşı şansı tanındı. Öncesinde nakil olanlar da aşı olabiliyor. Vericisi olmayan hastalarımızın bağıştan başka hiçbir şansı yok. Bu konuda herkes duyarlı olmalı."

- Bazı doktorlar maskesini burnunun üzerine bantlıyor

Ekipte yer alan ve tedbirler kapsamında maskesini burnunun üzerine bantlayan Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz da ameliyat öncesi ekip olarak kendi aralarında iş bölümü yaptıklarını söyledi.

Böbreği vericiden kapalı yöntemle çıkardıklarında daha çabuk iyileştiğini vurgulayan Demiryılmaz, "3-4 günde taburcu olabiliyor. Özellikle kilolu hastalar için önem arz ediyor. Ben salgın sürecinde maskemi bantlıyorum, hem düşmesin hem de gözlüklere buhar yapmasın diye. Hastaların sağlığı için üst düzeyde tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ise böbreği naklettikten sonra hastanın idrarı geldiğinde çok mutlu olduklarını belirterek, bakanlığın belirlediği tedbirler dışında merkez olarak kendilerinin de ek salgın tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Anestezi doktoru Bora Dinç, organ nakil bekleyen hastaların Kovid-19'u daha ağır geçirebileceğini, onun için nakil olmalarının önemli olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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