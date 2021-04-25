Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|25 Nisan 2021 12:32
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