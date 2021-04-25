Bakan Selçuk'tan 'uçurtmalı' paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun" dedi.
|25 Nisan 2021 12:49
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden bir çocuk ile birlikte uçurtma uçurduğu fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımına şu notu ekledi:
"Geçen hafta çocuklarla uçurtma uçurduk. Bu yavrum diyor ki, 'biliyor musunuz, ben aslında şu an ders çalışıyormuşum; öğretmenim, böyle etkinlikleri bize dersten sayıyor.' Bunu öğretmen arkadaşlarımızla çok konuşmuştuk, hayata geçtiğini görmek çok sevindirici. Evet, uçurtma uçurmak derstir, içinde matematik vardır, fizik vardır, hareket vardır, rehberlik vardır. Çocuklarımıza bu bakış açısını kazandıran öğretmenlerimize teşekkürler olsun. Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı
24 Nisan 2021 15:22
|2021 LGS'de, soru sorulacak konular belirlendi
23 Nisan 2021 18:49
|Bakan Selçuk, tedavi gören çocuklarla 23 Nisan şenliğinde buluştu
23 Nisan 2021 18:40
|MEB yurt dışında yaşayan Türk çocukları için sesli hikaye kitabı hazırladı
23 Nisan 2021 15:38
|MEB'den çocuklara özel 'Gazetecik'
22 Nisan 2021 15:42
|Bakan Selçuk Mardin'de eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi
22 Nisan 2021 13:53
|Bakan Selçuk: Çocuklar için bir özel küçük gazete çıkarıyoruz
22 Nisan 2021 12:21
|Öğretmenler dışındaki Milli Eğitim personelinin il içi nakilleri için duyuru
22 Nisan 2021 08:15
|Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı
21 Nisan 2021 13:32
|Bakan Selçuk açıkladı: Sınavlar ertelenecek mi?
21 Nisan 2021 13:12