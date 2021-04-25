Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kürsüde İstiklal Marşı'nı okunduğu anlarda minik kızı sevincinden yerinde duramadı.
|25 Nisan 2021 14:05
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Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken, babasını ekranda gören Rıza'nın minik kızı sevincinden yerinde duramadı.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan milli güreşçi, "Canım kızımın şampiyon olduğumda yaşadığı sevinç... Kızımdan, eşimden, evden ayrı bütün kamplarda özlem dolu emekler, bu sevinç her şeye bedel Allah'a şükürler olsun" notunu ekledi.
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