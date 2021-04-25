Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor
|25 Nisan 2021 14:32
|+Aa- Yazdır
Kepez ilçesinde yaşayan Yunus (43)-Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya'ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu. Bağırsaklarında yaşadığı sorunlardan dolayı da 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı. Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemiklerinin kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Maddi durumu iyi olmayan ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Harun'un en yakın arkadaşları ise kız kardeşleri. Yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Harun, tek isteğinin ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba olduğunu söyledi.
"Küçüksün' deyip benimle alay ediyorlar"
Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Harun Kaya, ailesinin kendisini bebek arabasıyla gezdirmek zorunda olduğunu ancak dileğinin yaşıtları gibi dışarıda oyun oynamak olduğunu söyledi. Hayatında bir kez geçtiğimiz yıl yürüyebildiğini anlatan Harun, ardından tekrar ayağa kalkabilecek gücü bulamadığını anlattı. Harun, yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini de aktararak, "Arkadaşlarım çıkıyor, ben çıkamıyorum. Üzülüyorum. Dışarı çıktığımda da küçüksün deyip benimle alay ediyorlar" dedi.
"Onu taşırken ayakları kırılabilir"
Kaya'nın kız kardeşleri, ağabeylerinin durumuna çok üzüldüklerini belirterek, "Onu aşağı götüremediğimiz için üzülüyoruz. Çünkü taşıdığımızda ayakları kırılabilir. Ağabeyim bizimle oynayamıyor. Biz yanına gidip onunla oyun oynuyoruz" diye konuştular.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|NASA'dan Türkiye paylaşımı: Vay be. Güzelliğini yaşayın
25 Nisan 2021 15:28
|Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
25 Nisan 2021 15:23
|'Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor'
25 Nisan 2021 14:41
|Hizan'da üst üste korkutan deprem
25 Nisan 2021 13:42
|Köyüne dönen emekli memur, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu
25 Nisan 2021 11:42
|Kayserili imam ramazan ayında evlere çevrim içi misafir oluyor
25 Nisan 2021 11:34
|9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı
25 Nisan 2021 11:26
|Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
25 Nisan 2021 10:35
|Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı
25 Nisan 2021 10:17
|Köyün kadınları ekmek satarak 1,5 milyon liralık cami için katkıda bulundu
25 Nisan 2021 09:45