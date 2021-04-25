CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan koronaya yakalandı
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|25 Nisan 2021 13:20
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Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu aktaran Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Eşim ve iki kızımın ardından bugün yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendim. Bir süre dinleneceğim. Bu hastalığı geçirmekte olan herkese şifa diliyorum."
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