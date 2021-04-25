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Hizan'da üst üste korkutan deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
 25 Nisan 2021 13:42
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Hizan'da üst üste korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üssü Hizan ilçesinde saat 12.20'de 3.9, 12.39'da ise 4.1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybına sebep olmayan depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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