Kocaeli Üniversitesinde görevli akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
|25 Nisan 2021 14:16
|+Aa- Yazdır
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun zamandır Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Dr. Öğretim Üyesi Apaydın'ın, yapılan tüm tedavilere rağmen hakkın rahmetine kavuştuğunu bildirdi.
Yüksek lisans ve doktorasını yurt dışında yapan, iyi eğitim almış bir bilim insanını kaybettiklerini belirten Hülagü, "Acımız büyük, çok üzgünüm. Allah'ın mağfireti üzerine olsun. Üniversitemizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gözaltındaki WeBitcoin CEO'sunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
25 Nisan 2021 15:31
|'Zeytin yaprağı çayı koronavirüs tedavisinde umut oldu'
25 Nisan 2021 15:29
|'Turistim' yalanını polis bozdu, 3 bin 150 TL ceza yedi
25 Nisan 2021 15:16
|Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti
25 Nisan 2021 14:43
|'Artık diplomayla birlikte 'hangi yeterliliğiniz var' deniliyor'
25 Nisan 2021 14:27
|3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
25 Nisan 2021 13:25
|Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli
25 Nisan 2021 12:18
|Başhekimden uyarı: Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı
25 Nisan 2021 12:01
|Sağlık çalışanlarının 'hayat kurtaran' zorlu mesaisi görüntülendi
25 Nisan 2021 11:51
|Cezaevlerindeki personel ve hükümlüler ramazanı böyle geçiriyor
25 Nisan 2021 11:45