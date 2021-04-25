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'Artık diplomayla birlikte 'hangi yeterliliğiniz var' deniliyor'

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Karaman: "Artık diplomayla birlikte 'hangi yeterliliğiniz var' deniliyor, iş dünyası buna bakıyor"
 25 Nisan 2021 14:27
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'Artık diplomayla birlikte 'hangi yeterliliğiniz var' deniliyor'

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman, mesleki yeterliliklerin iş dünyasında öneminin arttığını belirterek, "Artık diplomayla birlikte 'hangi yeterliliğiniz var' deniliyor. İş dünyası buna bakıyor" dedi.

Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen "Kariyer Söyleşileri"nin bu haftaki konuğu MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman oldu. Kariyer ve Mezunlar Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer'in ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Karaman, kariyer yolculuğunda dikkate alınması gereken önemli tavsiyelerde bulundu. Üniversite öğrencilerinin mezun olmaları halinde alacakları diplomayla birlikte ilave edinecekleri farklı alanlardaki yeterliliklerini iş hayatına atılmadan önce kanıtlamaları gerektiğini ifade eden Karaman, "Geleceğe baktığımızda artık diplomalardan ziyade 'hangi yeterliliğiniz' var deniliyor. Mühendislik Fakültesi mezunusunuz, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi mezunusunuz, x bölümü mezunusunuz ama hangi yeterlilikte uzmanlaştınız? Dış ticarette mi, KOBİ danışmanlığında mı, devlet desteklerinde mi, makine bakımında mı, kaynakta mı, hangi alanda uzmansınız, artık iş dünyası buna bakıyor. Avrupa da buna bakıyor. Diploma bir anahtardır, ilave edineceğiniz mesleki yeterlilikler de sizi bu yolda hızla götürecek araçtır. Diploma muhakkak önemli ama herhangi bir şekilde edineceğiniz ek yeterlilikler sizi bu yola sokacak çok ciddi bir araçtır. Bu konuda da aldıkları eğitimle birlikte öğrencilerimizin ek niteliklerle donanması lazım" dedi.

"Bugün İngilizce'yi artık herkes biliyor, Çince ve Rusça şimdi ön planda"

Günümüzde herkesin eğitime rahatlıkla ulaşabildiğine dikkati çeken Karaman, "208 üniversite var. O yüzden öğrenciler kendi içlerinde yarış halindeler. Gerek devlet kurumları ve gerekse özel sektör kuruluşları bir tercih yapmakta zorlanıyor. O kadar dolu CV ve yeterliliklerle geliyorlar ki onların arasında en iyisini bulabilmek çok zor. O yüzden kişi, kariyer yolcuğunda aynı bulunduğu küme içerisinde kendisini farklılaştıracak ilave kurslar, dil yeterlilikleri gibi işlere yönelmeli. Bugün İngilizce'yi artık herkes biliyor. Çince ve Rusça şimdi ön planda. Herkes üniversite mezunu ve İngilizce biliyor. Herkes yüksek lisans yapıyor. Başka ne var elinizde? 'Şu da var' dediğinizde bir adım öne geçmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

"Hitit Üniversitesi bizim yetkilendirdiğimiz 8 üniversiteden biri"

Karaman, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen 8 yükseköğretim kurumundan birinin de Hitit Üniversitesi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hitit Üniversitesi, bizim yetkilendirdiğimiz 250 kuruluş içerisinde 8 üniversiteden biri. Yakın gelecekte başlayacağımız kapsam genişletmesiyle birlikte diğer 200 üniversiteden farklı olacak. Hitit Üniversitesi öğrencileri bu manada şanslı. Üniversiteden alacakları mesleki yeterlilik belgeleriyle eşitler arasında bir adım daha öne geçecekler."

Karaman, "Mülakatlarda adayın hangi özellikleri daha çok ön plana çıkıyor?" şeklindeki soruya ise, "Mülakat dediğimiz şey bilgiyi ölçmez. Elinizdeki diploma, bir mesleki yeterlilik belgesi varsa onlar zaten sizin o alanda yeterli olduğunuzun kanıtıdır. Mülakatlarda sizi ön plana çıkartan özgüveniniz ve ikna kabiliyetinizdir. Elbette teknik bilgileri birileri soracak. Burada, bu sorulara cevap verilirken kişinin gösterdiği duruşu, ikna kabiliyeti ve özgüveni çok önemli. Bunlar oldu mu, açılmayacak kapı yoktur. Kişinin CV'sindeki ilave ayırt edici özellikler önemli. İngilizce'nin yanında Rusça, Çince bilmesi elbette çok önemli, makine bakımcı belgesinin yanında kaynakçı belgesinin olması benim için elbette önemli ama sözel mülakata geçtiğimde beni aynı zamanda duruşuyla ve özgüveniyle ikna edebilmeli, o kabiliyeti gösterebilmeli. Arkadaşlarımız mülakatlarda çok heyecanlanıyor ve o yüzden ben öğrencilerimize arkadaşlarıyla, aileleriyle mülakat pratikleri yapmalarını tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.
İhlas Haber Ajansı
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