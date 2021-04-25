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Vebitcoin vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., ile 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi.
 25 Nisan 2021 14:38
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Vebitcoin vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan'da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'PANİK YOK' TWEET'İ

Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. İlker B.'nin gözaltı işlemleri sürürken, perşembe günü saat 21.43'te kendi ismiyle atılan twette, "İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Vebitcoin'de yatırım yapan bazı kişiler yine Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar" paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşım üzerine bazı müşteriler, "Sistemi kapatmak müşterinin özgürlüğünü kısıtlamak, niye o zaman", "Batmadıysa böyle bir şeye niye gerek duydunuz" diye tepkilerini dile getirdi.

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.
DHA
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