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'Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor'

Bilecik Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentte son 2 haftalık süreçte koronavirüs vakalarında ciddi artış olduğunu ifade ederek, filyasyon ekiplerinin sabahtan, gece geç saatlere kadar vakaları tespit etmek için mücadele verdiğini söyledi.
 25 Nisan 2021 14:41
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'Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladğı vaka oranı haritasında, 100 binde 494,25 vaka oranıyla 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Bilecik'te 36'sı doktorlu 85 filyasyon ekibi, koronavirüs vakaları ve temaslılarını tespit etmek için gece gündüz görev yapıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, özellikle son 2 haftada vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını ve bu durumun sağlık çalışanlarının yoğunluğunu da artırdığını söyledi.

Ramazan dolayısıyla çoğu zaman ekiplerin yanlarında götürdüğü kumanyalarla iftar yaptığını anlatan Dr. Damkacı, "Ekiplerimiz ramazan ayına rağmen durmaksızın, iftar saatinde bulundukları yere göre bazen yemek dahi yemeden, bazen yanlarına aldıkları kumanyaları ile görevlerinin başındalar. Bizler de onlara her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Mart ayına kadar belirli seviyede olan vaka sayılarında özellikle son 1-2 haftadır ciddi artış söz konusu. Şu anda 36'sı doktorlu olmakla birlikte 85 filyasyon ekibimiz sabahtan gece geç saatlere kadar çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız, şu an sahada 170 kişi ile aktif biçimde görev alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nde kurulan Çağrı Merkezi tarafından ise hem aramalar da hem adres, telefon güncellemelerinde, hem de çağrı değerlendirmede 60 sağlık çalışanımızla ekiplerimize destek veren arkadaşlarımız mevcut" dedi.

Halkın koronavirüsle mücadele de sağlık çalışanlarına destek vermesi gerektiğini ifade eden Dr. Damkacı, "Halkımızdan var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmalarını, temaslı bilgilerini zamanında ve doğru vermelerini istiyoruz. Aynı zaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara riayet etmelerini, maske, mesafe, temizlik kurallarına özen göstermelerini, bakanlığımız tarafından yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında aşılarını olmadı bekliyoruz" diye konuştu.
DHA
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