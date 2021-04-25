'Turistim' yalanını polis bozdu, 3 bin 150 TL ceza yedi
|25 Nisan 2021 15:16
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Olay, merkez Osmangazi İlçe Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bekçi ve polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen bir gencin sokakta yürüdüğü fark ederek yanına gitti. Gence izin belgesini soran ekipler, 'turistim' cevabı ile karşılaştı. Ekipler isminin Yusuf K. (32) olduğu öğrenilen gençten pasaport istedi. Yusuf K., bir süre direnirken daha sonra pasaportunun olmadığını ve çifte vatandaş olduğunu söyledi.
Babasını arayıp gazetecileri şikayet etti
Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkartan Yusuf K., Cep telefonu kamerasıyla polis ve bekçi ekiplerinin görüntülerini almaya çalısti. Ekipleri Yusuf K'ya engel olurken sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3.150 TL para cezası uyguladı. Yusuf K., Kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterirken, kameralarına saldırdı. Ayrıca babasını arayarak gazetecileri şikayet etti. Yusuf K. Babasına "Baba bana iftira atıyorlar ve beni gazeteye verecekler. Neden çektikleri anlamıyorum. Hemen buraya gel" dedi. Daha sonra gazetecileri tehdit eden ve mahkemeye vereceğini söyleyen Yusuf K., bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar, kameralar tarafından görüntülendi.
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