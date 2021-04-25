KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara'ya geliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere yarın Ankara'ya gidiyor.
|25 Nisan 2021 15:59
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de yapılacak 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor. Yarın sabah 09.30'da özel uçakla Ankara'ya hareket edecek olan Tatar'a, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile müzakere heyeti eşlik edecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00'te görüşecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre'ye hareket edecek.
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