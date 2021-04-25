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Vebitcoin'in CEO'sunun aylık geliri dudak uçuklattı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., ile 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çiftin, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı. CEO, Polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi.
 25 Nisan 2021 17:02
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Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Olayın ardından İlker B. ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

Öte yandan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'AYLIK GELİRİM 1 MİLYON 500 BİN LİRA CİVARINDA'

Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. (41), polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. İfadesinde, şirketine ait site üzerinden coin alış-satışına aracılık ederek komisyon olarak tabir edilebilecek şekilde kar sağladığını belirten İlker B., "Site faaliyet alanı ve işleyişi bu şekilde devam ediyor. Aylık gelirimden 15 bin lirayı aile ihtiyaçlarım için, kalanının yine şirket için kullanmaktaydım. Söz konusu şirketimin haricinde başka herhangi bir gelir kaynağım bulunmamaktadır. Şirketimde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değişmekte olup bunun binde 2'sini komisyon olarak alıyorum. Eşimin herhangi bir geliri bulunmuyor" dedi.

'200 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA ÇALINDI' İDDİASI

2018 yılı Haziran ayında şirketine saldırıda bulunulduğunu ve müşterilerin bakiyeleri olan bugünün rakamlarıyla 200 milyon lira değerinde kripto paranın çalındığına da ifadesinde yer veren İlker B., "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı" diye konuştu.

'Yaklaşık olarak 34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödüyoruz" diyen İlker B. şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 120 milyon- 135 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca, müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon tutarı aynı anda ödeme şansımız olmadı. Elimizde 8 milyon -12 milyon civarında ürün olduğu için faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021'de sonlandırma kararı verdim. Son kalan bakiyeyi de yine birkaç kullanıcının ofisimize gelerek talep etmeleri üzerine bir kısmını bu kullanıcıların banka hesaplarına bir kısmı da kripto para hesaplarına gönderildi. Hangi kullanıcılara ödeme yaptığımı şu an hatırlamıyorum. Şirketimin faaliyetini sonlandırmadan önceki yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim. Daha fazla ödeme yapma imkanı olmadığından 23 Nisan'da şirketime ait internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım. Vebitcoin borsasındaki müşterilerimizin yüzde 98'inin lira karşılığında yatırılan tutarlarının geri iadesini sağladım. İadesini sağlayamadıklarım kripto paralardaki artıştan kaynaklı gelirle alakalı kısımlardır. Örnek olarak kullanıcı 50 bin lira bankadan para yatırmış şu ana kadar 200 bin lira geri ödeme sağlanmış, içeride kardan kaynaklanan 300 bin lira daha bakiyesi olduğu hak iddia etmektedir. Bunu da gerçekleştirememe nedenim 2018 yılında müşteri bakiyesi olan ve kripto paraların çalınmasıdır. Mevcut faaliyeti sonlandırdığım tarih itibari ile şahsıma, şirketime veya banka hesabıma ait herhangi bir transfer söz konusu değildir. Üzerime kayıtlı taşınır veya taşınmaz mal bilgisi bulunmuyor. Eşim adına da bir araç var. Bu aracı birlikte kullanıyoruz."
DHA
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