1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu

Muş'un Varto ilçesinde 17 yıldır görev yapan ebe Leyla İba Demir, en ücra köylerde yaşayan kadın ve çocuklara hizmet sunuyor.
 25 Nisan 2021 17:46
+Aa- Yazdır
Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan ebe Leyla İba Demir, sorumluluk bölgesindeki 14 köye giderek kadın ve çocuklara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Varto Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Demir, en ücra köylerde yaşayan kadın ve çocukların sağlık sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Demir, merkezdeki çalışmalarının yanı sıra köyleri gezerek gebe takipleri ile çocukların aşılarını yapıyor.

Gittiği köylerde hamile kadınlara gebelik sürecinde karşılaşacakları sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili eğitim veren Demir, güler yüzlü hizmetiyle yöredekilerin gönlünü kazanıyor.

"Kadınların Leyla ablası oldum"

Ebe Demir, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Varto'da 17 yıldır sağlık hizmeti vermenin gururunu yaşadığını anlattı.

Her hafta köylere gittiğini belirten Demir, "Köylerde gebe takiplerini ve bebek aşılarını yapıyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Salgından dolayı eğitimlerimizi dışarıda veriyoruz. Aşı ve gebe izlemlerini ise evde yapıyoruz. Görevimi ve buradaki halkı çok seviyorum." dedi.

Vatandaşların kendisini bağrına bastığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Buradaki insanlarla artık aile olduk. Daha önce ortaokulda aşılarını yaptığımız çocukların şimdi çocuklarının aşılarını yapıyorum. Kadınların Leyla ablası, çocukların Leyla teyzesi olduk. Bu görevi yaptığım için çok mutluyum. Kışın sürekli karda, çamurda ve tipide işimizi hiç aksatmadan köylere gidiyoruz. Çoğu zaman yolda kaldığımız oldu. Sıkıntı yaşıyoruz ama görevimizi aksatmıyoruz."

"Dağ köylerine kadar gidiyorum"

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan hamile kadınları evlerinde ziyaret ettiğini dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En ücra köylere, dağ köylerine kadar gidiyorum. Gebeleri evlerinde muayene ediyoruz, tansiyon takiplerini yapıyoruz, kanlarını alıyoruz. Çocuk hareketlerini takip ediyoruz. Çocukların kilo ve boylarına bakıyoruz. Aşı sonrası bilgilendirme yapıyoruz. 17 yıldır Varto'da görev yaptığım için buradaki herkesle aile gibiyiz. Çok sıcak karşılıyorlar. İyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki buradaki insanlara hizmet ediyorum."

"Her rahatsızlandığımızda Leyla ebeyi arıyoruz"

Omcalı köyünde yaşayan üç çocuk annesi Zuhal Özkaya, Demir'in köylülerin ebe ablası olduğunu ve verdiği hizmetten çok memnun olduklarını anlattı.

Özkaya, "Üç çocuğumun doğumunda ve gebelik sürecinde sürekli yanımda oldu. Her rahatsızlandığımızda Leyla ebeyi arıyoruz, bizimle çok ilgileniyor. Sürekli köyümüze kadar gelerek çocuklarımızın aşılarını yapıyor. Gebelik süresince bana çok yardımcı oldu. Psikolojik destek verdi. Kar, çamur ve fırtına demenden köye gelerek çocuklarımızın aşı takiplerini yapıyor. Ondan çok memnunuz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
112 sağlık görevlileri, iftarlarını telsiz başında yapıyor
25 Nisan 2021 17:32		 'Şaduman ebe' 38 yıldır anne ve bebeğin buluşmasına tanıklık ediyor
25 Nisan 2021 11:54
31 yıldır insanlara, acılarını ve mutluluklarını ulaştırıyor
24 Nisan 2021 20:01		 Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
23 Nisan 2021 00:04
Yayla köyünün 9 yıllık ebesi mesleğiyle gurur duyuyor
21 Nisan 2021 23:09		 Emine hemşirenin pandemi servisinde hüzünlü iftarı
21 Nisan 2021 22:21
Polis memuru yol kenarındaki çocuklara meyve verdi
21 Nisan 2021 20:55		 Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı
21 Nisan 2021 20:53
Sağlıkçıların hastaya ulaşma mücadelesi: Yoldaki kütükleri kaldırdılar
21 Nisan 2021 15:59		 Polisler görev başında iftar yapıyor
20 Nisan 2021 21:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak17:49 - Minik Asya'nın uçağa binme hayalini THY gerçekleştirecek17:46 - Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu17:38 - Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor17:32 - 112 sağlık görevlileri, iftarlarını telsiz başında yapıyor17:02 - Vebitcoin'in CEO'sunun aylık geliri dudak uçuklattı
16:24 - İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi bir keşif hikayesinde saklı16:21 - Diyarbakır'da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi16:11 - Ermenistan'ın savaş suçları, TBMM'de konuşulacak15:59 - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara'ya geliyor15:57 - Metin öğretmen, 1.5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı15:56 - THY yolcuları, TV, film ve müziklere ücretsiz ulaşabilecek
15:53 - Bakan Soylu, Yalova'da güvenlik toplantısına katıldı15:52 - Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcusuyla paylaştı15:50 - Almanya'da Türk iş adamı polis şiddetine maruz kaldı15:31 - Gözaltındaki WeBitcoin CEO'sunun Kovid-19 testi pozitif çıktı15:29 - 'Zeytin yaprağı çayı koronavirüs tedavisinde umut oldu'
15:28 - NASA'dan Türkiye paylaşımı: Vay be. Güzelliğini yaşayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
En az iki hafta daha kapanalım
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tapmak 2
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
metan gazı 5
Yürük 3
dört işlem 2
yöresel yemekler 3
granül 2
Yer Demir gök bakır 1
tarih 2
seçici geçirgen 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam