1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Minik Asya'nın uçağa binme hayalini THY gerçekleştirecek

Kovid-19 nedeniyle uçakla seyahat hayaline kavuşamayan 21 aylık Asya Araz'ın videosunu sosyal medyadan izleyen THY Genel Müdürü Ekşi, aileyle irtibata geçti.
 25 Nisan 2021 17:49
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

21 aylık Asya Araz'ın babasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medyadan paylaştığı video yoğun ilgi gördü.

Videoda, Asya'nın ailesiyle yaşadığı evde, uçakla yapılan bir seyahat süreci canlandırıldı. Sefer öncesi AnadoluJet'in yolcularına yaptığı son çağrı anonsu, minik Asya'nın havalimanındaki platform yerine yürüyüş bandında küçük valiziyle ilerlemesi, uçağın penceresi önünde süt içmesi ve yolculuk bitince bagajını banttan teslim alması görüntüleri arka arkaya yer aldı.

Söz konusu videoyu gören Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Asya'nın ailesi ile irtibata geçtiklerini belirtti.

Ekşi, "Bu güzel kızımız ile AnadoluJet'teki ablaları iletişime geçti. Uçağımıza hoş gelecek, safalar getirecek. İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma, kullanıcılar tarafından birçok beğeni ve yorum yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY yolcuları, TV, film ve müziklere ücretsiz ulaşabilecek
25 Nisan 2021 15:56		 Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcusuyla paylaştı
25 Nisan 2021 15:52
Almanya'da Türk iş adamı polis şiddetine maruz kaldı
25 Nisan 2021 15:50		 Gözaltındaki WeBitcoin CEO'sunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
25 Nisan 2021 15:31
'Zeytin yaprağı çayı koronavirüs tedavisinde umut oldu'
25 Nisan 2021 15:29		 'Turistim' yalanını polis bozdu, 3 bin 150 TL ceza yedi
25 Nisan 2021 15:16
Doktor anne, hafızası silinen kızına hayatı baştan öğretti
25 Nisan 2021 14:43		 'Artık diplomayla birlikte 'hangi yeterliliğiniz var' deniliyor'
25 Nisan 2021 14:27
Kocaeli Üniversitesinde görevli akademisyen koronadan hayatını kaybetti
25 Nisan 2021 14:16		 3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
25 Nisan 2021 13:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak17:49 - Minik Asya'nın uçağa binme hayalini THY gerçekleştirecek17:46 - Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu17:38 - Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor17:32 - 112 sağlık görevlileri, iftarlarını telsiz başında yapıyor17:02 - Vebitcoin'in CEO'sunun aylık geliri dudak uçuklattı
16:24 - İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi bir keşif hikayesinde saklı16:21 - Diyarbakır'da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi16:11 - Ermenistan'ın savaş suçları, TBMM'de konuşulacak15:59 - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara'ya geliyor15:57 - Metin öğretmen, 1.5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı15:56 - THY yolcuları, TV, film ve müziklere ücretsiz ulaşabilecek
15:53 - Bakan Soylu, Yalova'da güvenlik toplantısına katıldı15:52 - Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcusuyla paylaştı15:50 - Almanya'da Türk iş adamı polis şiddetine maruz kaldı15:31 - Gözaltındaki WeBitcoin CEO'sunun Kovid-19 testi pozitif çıktı15:29 - 'Zeytin yaprağı çayı koronavirüs tedavisinde umut oldu'
15:28 - NASA'dan Türkiye paylaşımı: Vay be. Güzelliğini yaşayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
En az iki hafta daha kapanalım
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
Memur, telefonla disiplin soruşturmasına çağrılabilir mi?
Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerel disk d'ye dalıp gitmek 1
d-8 ülkeleri 1
her entry yi beğenen yazar 3
Güpür 3
pijama paçasını çorabın içine sokmak 4
fujer 1
tilkinin 40 hikayesi var kırkı da tavuk üzerine 3
bruno mars 1
ibrenin tersine dönmesi 3
farklı bir gazetecilik türü 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam