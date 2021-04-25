Minik Asya'nın uçağa binme hayalini THY gerçekleştirecek
|25 Nisan 2021 17:49
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21 aylık Asya Araz'ın babasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medyadan paylaştığı video yoğun ilgi gördü.
Videoda, Asya'nın ailesiyle yaşadığı evde, uçakla yapılan bir seyahat süreci canlandırıldı. Sefer öncesi AnadoluJet'in yolcularına yaptığı son çağrı anonsu, minik Asya'nın havalimanındaki platform yerine yürüyüş bandında küçük valiziyle ilerlemesi, uçağın penceresi önünde süt içmesi ve yolculuk bitince bagajını banttan teslim alması görüntüleri arka arkaya yer aldı.
Söz konusu videoyu gören Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Asya'nın ailesi ile irtibata geçtiklerini belirtti.
Ekşi, "Bu güzel kızımız ile AnadoluJet'teki ablaları iletişime geçti. Uçağımıza hoş gelecek, safalar getirecek. İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşıma, kullanıcılar tarafından birçok beğeni ve yorum yapıldı.
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