Sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi
Uzun yıllardır Bodrum Kızılağaç'ta yaşayan ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, bugün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
|25 Nisan 2021 18:32
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Ertuğ Koruyan'ın (75) sabaha karşı kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Üzüntülü olduğu gözlenen Serhan Koruyan, AA muhabirine, eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.
Koruyan'ın cenazesi, Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.
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