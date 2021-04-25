1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar harekat merkezini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.
 25 Nisan 2021 19:04
+Aa- Yazdır
Bakan Akar harekat merkezini ziyaret etti

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
25 Nisan 2021 19:29		 Ermenistan'ın savaş suçları, TBMM'de konuşulacak
25 Nisan 2021 16:11
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara'ya geliyor
25 Nisan 2021 15:59		 Bakan Soylu, Yalova'da güvenlik toplantısına katıldı
25 Nisan 2021 15:53
'Soykırım' ifadesinin kullanılabilmesi için mahkeme kararı lazım
25 Nisan 2021 15:20		 CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan koronaya yakalandı
25 Nisan 2021 13:20
Fahrettin Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez
25 Nisan 2021 12:37		 Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
25 Nisan 2021 11:21
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
25 Nisan 2021 09:25		 Biden'e tepki yağdı: Büyük bir iftira, yalan, karalama
25 Nisan 2021 09:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:29 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor19:20 - ABD, Afganistan'dan çekilmeye başladı19:17 - Covid geçirenler dikkat! Koku kaybı için bunları tüketin19:15 - Polis arama yapmak isteyince boğazını kesti19:09 - İş Bankası GM: El birliği ile fırtınalı dönemi aşmalıyız19:07 - 'Turizmin başkenti' açık hava müzeleriyle göz kamaştırıyor
19:04 - Bakan Akar harekat merkezini ziyaret etti18:43 - Bitcoin'de düşüş devam ediyor18:32 - Sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi17:50 - Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak17:49 - Minik Asya'nın uçağa binme hayalini THY gerçekleştirecek17:46 - Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu
17:38 - Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor17:32 - 112 sağlık görevlileri, iftarlarını telsiz başında yapıyor17:02 - Vebitcoin'in CEO'sunun aylık geliri dudak uçuklattı16:24 - İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi bir keşif hikayesinde saklı16:21 - Diyarbakır'da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi
16:11 - Ermenistan'ın savaş suçları, TBMM'de konuşulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
En az iki hafta daha kapanalım
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
Vebitcoin'in CEO'sunun aylık geliri dudak uçuklattı
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamirat 3
tarih 2
Yer Demir gök bakır 1
yerli aşı 3
trakya insanı 5
pijama paçasını çorabın içine sokmak 2
yerel disk d'ye dalıp gitmek 1
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 1
apolitik 1
kaynak 4
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam