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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
 25 Nisan 2021 19:29
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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 022 bin 408'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.801 olarak açıklandı.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.
Memurlar.Net
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