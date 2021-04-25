Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
|25 Nisan 2021 19:29
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 022 bin 408'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.801 olarak açıklandı.
Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Covid geçirenler dikkat! Koku kaybı için bunları tüketin
25 Nisan 2021 19:17
|Vaka sayısı hızlı şekilde düşmeye başladı
24 Nisan 2021 19:25
|Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı
22 Nisan 2021 23:03
|AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü
22 Nisan 2021 22:09
|Vaka sayıları açıklandı: İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
22 Nisan 2021 19:04
|Johnson & Johnson aşısında birden fazla sorun belirlendi
21 Nisan 2021 20:31
|Önlemlere rağmen vaka sayısı düşmüyor!
21 Nisan 2021 19:40
|Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Klasik yan etkiler
20 Nisan 2021 21:50
|Emekli Albay Cengiz Köylü koronavirüse yenik düştü
19 Nisan 2021 22:17
|Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 19:42