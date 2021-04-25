YÖKTEZ'de 1 kişi çıkıyor! Üniversite bu kadro ilanını düzeltmeli

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde akademik kadrolara yapılan atamalarda liyakati arttırmaya yönelik olarak attığı adımlardan ilki öğretim üyesi ilanlarında kişiye özel ibarelerin kaldırılmasına yönelik yönetmelik değişikliği oldu.

Üniversitelerin bir kısmı yönetmelik değişikliğine kısa sürede uyum sağlamasına rağmen bazıları ise halen kişiye özel ilanlarına devam etmektedir.

Bunlardan bir tanesi Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilandır.

Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümüne alınacak Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Fen Bilgisi Öğretmenliğinde doktora yapmış olmak. Laboratuvar Güvenliği alanında çalışmaları olmak " şartı aranmıştır.

İlanda özel şart olarak yer alan "LABORATUVAR GÜVENLİĞİ" çalışma alanına Yükseköğretim Kurulunun Tez Merkezinde baktığımızda karşımızda bu konuda ülkemizde yapılan tek bir doktora tezi ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ilgili doktora tezi kadro ilanında yayımlandığı Dokuz Eylül Üniversitesinde yazılmıştır.

İlgili sorgulamaya aşağıdan bakabilirsiniz.

Haliyle bu ilan, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesine eklenen "ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Bu çerçevede, ilgili kadronun ilerleyen süreçte yargıya konu olması halinde iptali söz konusu olacağından, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yeniden değerlendirilmek suretiyle ilanda düzeltme yapılması gerekmektedir.