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Bartın'da dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı

Bartın'da dışarıda oynadığı sırada dili boğazına kaçan küçük çocuğun, bir vatandaş tarafından kurtarılması güvenlik kameralarına yansıdı.
 25 Nisan 2021 20:31
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Bartın'da dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı

Okulak Mahallesi Kayadibi Durakları mevkisinde, market arabası ile oynayan E.T. (6) yere düşünce dili boğazına kaçtı.

Nefessiz kalan çocuk birden koşmaya başladı. Çocuğu görünce eşinin iş yerinden çıkan Güçlü Ocakçı (47), çocuğa müdahale etti.

E.T'nin boğazına cisim kaçtığını düşünen Ocakçı, çabalarından sonuç alamayınca çocuğun ağzını açtı. Çocuğun dilinin boğazına kaçtığını anlayan Ocakçı, çabaları sonucu onu kurtardı.

Gazetecilere konuşan Ocakçı, olayı şöyle anlattı:

"Dilinin geriye kaçtığını sonradan fark ettim. Olay dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Dişlerinin kenetlendiğini görünce dilinin döndüğünü anladım. Tek elimle açmaya çalıştım açamadım. İki elimle zorlayarak açtım ve yavruyu tekrar hayata döndürdüm. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın."
Anadolu Ajansı
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