'Çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazılıyor' iddiası
|25 Nisan 2021 20:35
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ilçesinde "Çay tarlasına giden vatandaşlara jandarma ceza yazıyor" şeklinde yanlış, eksik bilgi veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Rize'nin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere ilçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler kesinlikle tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan, izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı
25 Nisan 2021 20:32
|Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
25 Nisan 2021 19:29
|Bakan Akar harekat merkezini ziyaret etti
25 Nisan 2021 19:04
|Ermenistan'ın savaş suçları, TBMM'de konuşulacak
25 Nisan 2021 16:11
|KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara'ya geliyor
25 Nisan 2021 15:59
|Bakan Soylu, Yalova'da güvenlik toplantısına katıldı
25 Nisan 2021 15:53
|'Soykırım' ifadesinin kullanılabilmesi için mahkeme kararı lazım
25 Nisan 2021 15:20
|CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan koronaya yakalandı
25 Nisan 2021 13:20
|Fahrettin Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez
25 Nisan 2021 12:37
|Ahmet Hakan: Yeni Bakan Yanık çok talihsiz bir başlangıç yaptı
25 Nisan 2021 11:21