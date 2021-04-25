Flash TV, yayın hayatına geri dönüyor
|25 Nisan 2021 21:09
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Halay çekilen müzikli eğlence programlarıyla hafızalara kazınan Flash TV, 2 yıl aranın ardından izleyicisiyle buluşacak.
Bursalı iş insanı Ömer Göktuğ'un sahibi olduğu kanal, Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını 'İdari, siyasi ve mali baskıları' gerekçe göstererek sonlandırmak zorunda kalmıştı.
Eski formatını sürdürmeyi planlayan kanalın ne zaman yayın hayatına başlayacağı da belli oldu.
TEMMUZ'DA YAYINDA
kanalın sahibi Ömer Göktuğ, Flash TV'nin yeniden yayınlara başlayacağını doğruladı. Eğlence formatında ekranlara dönmek için hazırlandıklarını belirten iş insanı, Temmuz 2021'de seyirciyle buluşmayı planladıklarını söyledi.
MAHMUT TUNCER BEKLENEN İSİMLERDEN
Kanalla özdeşleşen Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
2 yıllık aranın ardından Temmuz 2021'de yeniden yayınlara başlayacak Flash TV uydu frekans bilgileri henüz netlik kazanmadı.
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