TikTok'tan Türk pasaportunu aşağılayan video paylaştılar

Sosyal medya platformu TikTok hesabı üzerinden gençler, popüler olma adına kendi değerlerini alaya alma ve aşağılamaya yönelik içerik paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak, iki gencin Kamurannazlican kullanıcı adı ile Türk pasaportunu aşağılayan video paylaşması büyük tepki topladı.

'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' içerikli videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanıldığı görüldü.

'PASAPORTLARI İPTAL EDİLSİN'

Yapılan hakarete kayıtsız kalmayan birçok kullanıcı, tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Yapılan yorumlarda, bu harekete kayıtsız kalınmaması gerektiği vurgulanırken, birçok kişi "pasaportları iptal edilsin" yorumları yaptı.

Gelen tepkilerin ardından, şahısların sosyal medya hesaplarını kapattıkları görüldü.