Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi
|25 Nisan 2021 21:46
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Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıf öğrencisi T.A., Haziran 2019'da okuldan arkadaşlarıyla gittiği parkta, sanık Orhan S. (21) ile tanıştı. Birlikte kola içip, cips yedikten sonra gruptan bir arkadaşlarının evine giden T.A., kendini kaybetti ve sanığın cinsel istismarına uğradı. T.A., bu olayın ardında yaklaşık 6 ay sanıkla görüşmeyi sürdürdü. Ancak, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince, ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan S., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Soruşturma devam ederken, T.A. doğum yaptı.
DNA TESTİ SONRASI İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Davanın görüldüğü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Adli Tıp Kurumu'nca gönderilen raporda DNA incelemesi sonucu bebeğin babasının sanık Orhan S. olduğu bildirildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S., raporun ardından mahkemeye verdiği savunmasında, mağdur ile 6 ay arkadaşlık yaptıklarını, yaşını 19 olarak söylediğini, birkaç kez rızası ile cinsel ilişkiye girdiklerini, yaşının küçük olduğunu öğrenince de ilişkiyi bitirdiğini iddia etti. Mağdurun hamile olduğunu bilmediğini, ailesinin kendisini şikayet etmesi sonucu durumu öğrendiğini belirten sanık Orhan S., beraatini talep etti.
UZMAN GÖZETİMİNDE İFADESİ ALINDI
Mağdur T.A. ise Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar gözetiminde verdiği ifadesinde, sanık Orhan S.'nin parkta kendisine iki bardak kola verdiğini, sonrasında eve geldiğinde kendinde olmadığını, annesinin de üzerinde kan izleri gördüğünü söyledi. Kolanın içinde alkol olduğunu daha sonra öğrendiğini iddia eden T.A., hamile olduğunu da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde öğrendiğini belirtti. Sanığın ifade ettiği gibi arkadaşlık yapmadıklarını söyleyen T.A., şikayetçi olduğunu ifade etti. Tanık İ.M. ise, sanık ve mağdurun sevgili olduklarını, parkta alkol aldıktan sonra eve gittiklerini ve ayrı odada kaldıklarını, bunun daha sonra da birkaç kez tekrarlandığını iddia etti.
MAHMEKEME KARARINDA İNDİRİM UYGULAMADI
Davanın karar duruşması 1 Nisan 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanığın tüm dosya kapsamında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmederek, sanığa bu suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme cezada indirim hükümlerini uygulamadı.
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