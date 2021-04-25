1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi

Ankara'da, parkta tanıştığı 8'inci sınıf öğrencisi T.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Orhan S.'ye 23 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Öte yandan DNA incelemesi sonucu bebeğin babasının sanık Orhan S. olduğu bildirildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S., raporun ardından mahkemeye verdiği savunmasında değişikliğe gitti.
 25 Nisan 2021 21:46
+Aa- Yazdır
Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıf öğrencisi T.A., Haziran 2019'da okuldan arkadaşlarıyla gittiği parkta, sanık Orhan S. (21) ile tanıştı. Birlikte kola içip, cips yedikten sonra gruptan bir arkadaşlarının evine giden T.A., kendini kaybetti ve sanığın cinsel istismarına uğradı. T.A., bu olayın ardında yaklaşık 6 ay sanıkla görüşmeyi sürdürdü. Ancak, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince, ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan S., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Soruşturma devam ederken, T.A. doğum yaptı.

DNA TESTİ SONRASI İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Davanın görüldüğü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Adli Tıp Kurumu'nca gönderilen raporda DNA incelemesi sonucu bebeğin babasının sanık Orhan S. olduğu bildirildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S., raporun ardından mahkemeye verdiği savunmasında, mağdur ile 6 ay arkadaşlık yaptıklarını, yaşını 19 olarak söylediğini, birkaç kez rızası ile cinsel ilişkiye girdiklerini, yaşının küçük olduğunu öğrenince de ilişkiyi bitirdiğini iddia etti. Mağdurun hamile olduğunu bilmediğini, ailesinin kendisini şikayet etmesi sonucu durumu öğrendiğini belirten sanık Orhan S., beraatini talep etti.

UZMAN GÖZETİMİNDE İFADESİ ALINDI

Mağdur T.A. ise Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar gözetiminde verdiği ifadesinde, sanık Orhan S.'nin parkta kendisine iki bardak kola verdiğini, sonrasında eve geldiğinde kendinde olmadığını, annesinin de üzerinde kan izleri gördüğünü söyledi. Kolanın içinde alkol olduğunu daha sonra öğrendiğini iddia eden T.A., hamile olduğunu da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde öğrendiğini belirtti. Sanığın ifade ettiği gibi arkadaşlık yapmadıklarını söyleyen T.A., şikayetçi olduğunu ifade etti. Tanık İ.M. ise, sanık ve mağdurun sevgili olduklarını, parkta alkol aldıktan sonra eve gittiklerini ve ayrı odada kaldıklarını, bunun daha sonra da birkaç kez tekrarlandığını iddia etti.

MAHMEKEME KARARINDA İNDİRİM UYGULAMADI

Davanın karar duruşması 1 Nisan 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanığın tüm dosya kapsamında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmederek, sanığa bu suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme cezada indirim hükümlerini uygulamadı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vebitcoin vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı
25 Nisan 2021 14:38		 Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı
25 Nisan 2021 12:34
Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş
25 Nisan 2021 09:00		 Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den
25 Nisan 2021 07:32
Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65'e yükseldi
23 Nisan 2021 22:34		 Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
23 Nisan 2021 17:47
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
23 Nisan 2021 13:00		 Adliyeye sevk edilen 6 emekli amiral serbest bırakıldı
22 Nisan 2021 22:06
Okul müdürünün yargılanmasına başlandı
22 Nisan 2021 20:06		 MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
22 Nisan 2021 16:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:35 - Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe22:28 - Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor22:27 - Köyüne dönen emekli memur tavuk çiftliği kurdu22:25 - THK'den gençlere 'Gökyüzü sevdanızı ertelemeyin' çağrısı21:46 - Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi21:40 - İsrail'de BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü
21:24 - Bakan Hulusi Akar: 31 terörist etkisiz hale getirildi21:12 - TikTok'tan Türk pasaportunu aşağılayan video paylaştılar21:09 - Flash TV, yayın hayatına geri dönüyor20:35 - 'Çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazılıyor' iddiası20:32 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı20:31 - Bartın'da dili boğazına kaçan çocuğu bir vatandaş kurtardı
20:28 - YÖKTEZ'de 1 kişi çıkıyor! Üniversite bu kadro ilanını düzeltmeli19:29 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor19:20 - ABD, Afganistan'dan çekilmeye başladı19:17 - Covid geçirenler dikkat! Koku kaybı için bunları tüketin19:15 - Polis arama yapmak isteyince boğazını kesti
19:09 - İş Bankası GM: El birliği ile fırtınalı dönemi aşmalıyız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver
Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Vebitcoin'in CEO'sunun aylık geliri dudak uçuklattı
En az iki hafta daha kapanalım
Hesaplara el konuldu! Kripto mağdurları ne yapacak?
Bir belediye daha 'İtfaiye öncü aracı' adı altında makam aracı aldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Kabine yarın toplanıyor: Bayramda kısıtlama olacak mı?
Prof. Mehmet Ceyhan: Tünelin ucunda ışık var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolandırılmayı seven Türkler 2
yerel disk d'ye dalıp gitmek 1
ben kül yutmam 3
su arıtma cihazı 3
seçici geçirgen 2
öküz başlı antilop 5
evlilik üzerine edilen sözler 6
davlumbaz 1
metan gazı 5
tapmak 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam