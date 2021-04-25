THK'den gençlere 'Gökyüzü sevdanızı ertelemeyin' çağrısı

Aşcı, AA muhabirine, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Atatürk'ün 1925'te THK'yi kurarak, "İstikbal göklerdedir" dediğini, gökyüzündeki sevdayı ve geleceği anlattığını belirten Aşcı, gençlere "Gökyüzü sevdanızı ertelemeyin." mesajı verdi.

Aşcı, THK'nin uçuş okulunda ve üniversite sınavıyla girilen THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi tamamlanarak pilot olunabileceğini söyledi.

THK Uçuş Akademisinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aşcı, "86 yıldır 7 bine yakın pilot mezun eden THK Uçuş Akademisi, sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeye devam ediyor. Gökyüzünde, THK ile yolu kesişmeyen neredeyse hiç pilot yoktur." dedi.

Aşcı, mezunların işe giriş başarı oranlarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, kurumun 1935'ten beri pilotluğu meslek edinmek isteyen ve bu özel mesleğin belli şartlarını yerine getiren kişilere ticari pilotluk lisansı (ATPL) ve özel pilotluk lisansı (PPL) verdiğini dile getirdi.

- "Hocalarımızın hepsi alanlarında tam profesyonel"

Sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları yetiştirirken filoda bulunan 25 son teknoloji Garmin 1000 Glass Cockpit sisteme sahip eğitim uçaklarının kullanıldığını belirten Aşcı, şöyle konuştu:

"Bu durum hava yollarına geçiş sırasında öğrencilerin kolay entegre olmasını sağlamaktadır. Uçuş okullarımızdaki akademik ve idari anlamda ders veren hocalarımızın hepsi alanlarında tam profesyoneldir. Mezunlarımızın işe giriş başarı oranı oldukça yüksektir. Ticari pilotluk lisansıyla hava yollarında veya özel havacılık firmalarında işe başlayacak pozisyona gelerek lisansınızı kullanabilirsiniz ve pilotluğu meslek edinmiş olursunuz."

Pilotluk eğitimlerinin Ankara-Etimesgut ve İzmir-Efes Selçuk'ta bulunan THK'ye ait havaalanları içinde gerçekleştirildiği bilgisini veren Aşcı, "Pilot eğitimine katılım için en az lise mezunu olmak, orta derecede İngilizce bilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili hastanelerden pilotluğa elverişlilik sağlık raporu almak gerekiyor." dedi.

Aşcı, özel pilotluk eğitimi aldıktan sonra tek motorlu uçaklarda uçma kabiliyetine kavuşulabileceğine işaret ederek, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.