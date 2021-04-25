1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
 25 Nisan 2021 22:35
+Aa- Yazdır
Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin 15. dakikasında Valencia ile öne geçen sarı-lacivertlilere yanıt 21. dakikada Hajradinovic'ten geldi.

Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai ile golü bulurken son 45+1. dakikada Valencia bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı.

Maçta son sözü ise 81. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj penaltıdan söyledi

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 72 puana yükseldi ve lider Beşiktaş'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 75(puan)

2- Fenerbahçe - 72(puan)

3- Galatasaray - 69(puan)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
25 Nisan 2021 14:05		 Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası
25 Nisan 2021 07:40
Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı
24 Nisan 2021 22:54		 Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
24 Nisan 2021 21:46
Taha Akgül, 'Avrupa güreş tarihine' geçti
23 Nisan 2021 18:13		 Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
21 Nisan 2021 22:08
Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
21 Nisan 2021 21:02		 Bitiş düdüğü çaldı, saha karıştı!
21 Nisan 2021 20:52
Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak
21 Nisan 2021 20:11		 Beşiktaş'a bir çelme de Sivasspor'dan
20 Nisan 2021 21:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:39 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit olan asker için taziye mesajı00:39 - TBMM Başkanı Şentop şehit olan asker için başsağlığı diledi00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:11 - YÖK, 'mecburi hizmet devrine' esneklik getirmeli!00:02 - Bakanlık kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı00:01 - 26 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Bu kitaplar bakış açınızı değiştirecek23:40 - Şehit oğlunun haberini alan anne: Vatan sağ olsun23:27 - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor23:26 - Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten açıldı23:18 - Türkiye'den Biden tepkisi: Farklı şekillerde karşılık vereceğiz23:10 - Pençe-Şimşek harekat bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu
22:44 - Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu22:43 - Kadına şiddeti engellemek isteyen genç dayak yedi22:35 - Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe22:28 - Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor22:27 - Köyüne dönen emekli memur tavuk çiftliği kurdu
22:25 - THK'den gençlere 'Gökyüzü sevdanızı ertelemeyin' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
YÖK, 'mecburi hizmet devrine' esneklik getirmeli!
Bu kitaplar bakış açınızı değiştirecek
26 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit olan asker için taziye mesajı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iplik mafyası 1
tatminsiz 1
seçici geçirgen 2
plazma tv sini pembeye boyayan insan 2
ferrule 2
mansiyon 2
her entry yi beğenen yazar 3
fujer 1
kripto tosuncuk 1
psikolojik sorunları olan. 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam