Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin 15. dakikasında Valencia ile öne geçen sarı-lacivertlilere yanıt 21. dakikada Hajradinovic'ten geldi.

Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai ile golü bulurken son 45+1. dakikada Valencia bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı.

Maçta son sözü ise 81. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj penaltıdan söyledi

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 72 puana yükseldi ve lider Beşiktaş'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 75(puan)

2- Fenerbahçe - 72(puan)

3- Galatasaray - 69(puan)