Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
|25 Nisan 2021 22:35
|+Aa- Yazdır
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Mücadelenin 15. dakikasında Valencia ile öne geçen sarı-lacivertlilere yanıt 21. dakikada Hajradinovic'ten geldi.
Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai ile golü bulurken son 45+1. dakikada Valencia bir kez daha sahne aldı ve durumu 3-1 yaptı.
Maçta son sözü ise 81. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj penaltıdan söyledi
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 72 puana yükseldi ve lider Beşiktaş'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.
Süper Lig'de zirve yarışı;
1- Beşiktaş - 75(puan)
2- Fenerbahçe - 72(puan)
3- Galatasaray - 69(puan)
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
25 Nisan 2021 14:05
|Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası
25 Nisan 2021 07:40
|Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı
24 Nisan 2021 22:54
|Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
24 Nisan 2021 21:46
|Taha Akgül, 'Avrupa güreş tarihine' geçti
23 Nisan 2021 18:13
|Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
21 Nisan 2021 22:08
|Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
21 Nisan 2021 21:02
|Bitiş düdüğü çaldı, saha karıştı!
21 Nisan 2021 20:52
|Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak
21 Nisan 2021 20:11
|Beşiktaş'a bir çelme de Sivasspor'dan
20 Nisan 2021 21:09