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Kadına şiddeti engellemek isteyen genç dayak yedi
Adıyaman'da, bir grup şahıs tarafından şiddete maruz kalan kadını korumak isteyen genç saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|25 Nisan 2021 22:43
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Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bir kadının darp edildiğini fark eden Y.G. isimli genç darp edilen kadını kurtarmak istedi.
Araya giren Y.G.'ye kadına şiddet uygulayan şahıs ile şahsın yakınları saldırmaya başladı. Olayı fark eden mahalle sakinleri kısıtlama nedeniyle kaldıkları evlerinden caddeye koştu.
Mahalle sakinlerinin geldiğini fark eden kimliği belirsiz şahıslar dövdükleri kadını da araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını cadde ortasında döven ve olaya müdahale etmek isteyen Y.G.'ye saldıran kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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