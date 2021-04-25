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Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu.
 25 Nisan 2021 22:44
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Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Şehidin naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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