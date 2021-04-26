26 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
|26 Nisan 2021 00:01
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katılacak.
(TBMM/14.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilecek "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yer alacak.
(İstanbul/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, nisan ayına ilişkin "sektörel güven endekslerini" duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın görülmesine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde başlanacak.
(Ankara/09.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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