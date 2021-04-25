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Pençe-Şimşek harekat bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
 25 Nisan 2021 23:10
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Pençe-Şimşek harekat bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekat bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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