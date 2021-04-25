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Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten açıldı

Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten işlem görüyor.
 25 Nisan 2021 23:26
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Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten açıldı

Perşembe günü 8,37 TL'den kapanış yapan Dolar/TL paritesi bu hafta güne yükselişle başlayacak gibi görünüyor. Dolar/TL paritesi Asya piyasalarında 8,43'ten işlem görüyor.

Doların, ABD Başkanı Biden'in Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanımlayan ifadelerinden dolayı yaşanan gerginlik nedeniyle, haftaya yükselişle başlayacağı öngörülüyor.
Memurlar.Net
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