Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten açıldı
Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten işlem görüyor.
|25 Nisan 2021 23:26
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Perşembe günü 8,37 TL'den kapanış yapan Dolar/TL paritesi bu hafta güne yükselişle başlayacak gibi görünüyor. Dolar/TL paritesi Asya piyasalarında 8,43'ten işlem görüyor.
Doların, ABD Başkanı Biden'in Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanımlayan ifadelerinden dolayı yaşanan gerginlik nedeniyle, haftaya yükselişle başlayacağı öngörülüyor.
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