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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
 25 Nisan 2021 23:27
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra 27-29 Nisan'da Cenevre'de düzenlenecek "Gayriresmi 5 Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Anadolu Ajansı
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