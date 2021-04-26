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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
 26 Nisan 2021 00:32
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı çevresi sakin görünürken, İstiklal Caddesi'ne izin belgelerinin kontrolünün ardından sadece turistlerin girişine izin verildi.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeridinde az sayıda turisttin dolaştığı, bazı vatandaşların evcil hayvanlarını dolaştırdığı gözlendi. Sultanahmet, Eminönü ve Beyazıt gibi tarihi alanlarda az da olsa turist hareketliliği yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise bazı vatandaşların alışveriş için dışarı çıktıkları görüldü. Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları araçta bulunanların belgelerini kontrol etti. Uygulamada, kısıtlamalara uymayan kişilere cezai işlem yapıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerindeki 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı.

Kartal'da da yapılan denetimlerde ise kapalı olması gereken kafedeki 21 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Konya'da da Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye baskın düzenledi. İçerideki 9 kişiye toplam 28 bin 521 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde, 10 günlüğüne karantina uygulaması başlatıldı.

Aksaray Belediyesi Mehter Takımı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral için konser verdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla oluşturulan mehter takımı, marşlar çalarak kent merkezindeki mahalleleri dolaştı.
Anadolu Ajansı
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