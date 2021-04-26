Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
|26 Nisan 2021 01:15
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Batmanda 4 yıl önce PKKnın hain saldırısı sonucu şehit düşen Şehit Öğretmen Aybüke Yalçının ismi mezun olduğu Edremit Körfez Anadolu Lisesine verilmişti. Lisenin eski mezunlarının bir araya geldiği Edremit Lisesi Mezunlar Derneği, Şehit Yalçının isminin silinmesi için girişimde bulundu. Başvuru dernek başkanı aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit kurucusu Hasan İleri tarafından yapıldı. Eski mezunlardan Sinan Tortum konu ile ilgili konuşarak derneğin avukatı Ali Murteza Helvacıoğlunun davayı şu sözlerle savunduğunu iddia etti: "Bu okul kendi topladığı para ile imece usulü yapılan bir okuldur. Devletin değil. Halkın önde gelen isimlerinin ön ayak olması ile yapılmıştır. Bedavadan nam sahibi olunmaz"
Edremit Lisemizi Geri İstiyoruz başlığıyla bir yazı yayınlayan Edremit Lisesi Mezunlar Derneği, kararın iptali için bir dava açtıklarını ifade etti. Dava dilekçesi, dernek başkanı aynı zamanda da Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu olan Hasan İleri tarafından sunuldu.
2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimi ile Edremit'te bulunan şehidin mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi ile değiştirilmişti. Okulun eski mezunları bir araya gelerek şehit Yalçının isminin okuldan silinmesi için harekete geçti.
ŞEHİT AYBÜKE İÇİN ÇİRKİN SÖZLER: BEDAVADAN NAM SAHİBİ OLUNMAZ
Mezunlardan olduğu iddia edilen Sinan Tortum'un paylaşımına göre Edremit Lisesi Mezunları Derneği'nin avukatı Ali Murteza Helvacıoğlu, "Bu okul kendi topladığı para ile imece usulü yapılan bir okuldur. Devletin değil. Halkın önde gelen isimlerinin ön ayak olması ile yapılmıştır. Bedavadan nam sahibi olunmaz." açıklamasını yaptı.
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın için "Bedavadan nam sahibi olunmaz" diyerek açılan isim değişikliği davasının iptaline çok sayıda tepki geldi.
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