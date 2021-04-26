İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor
İngiliz Sunday Express Gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık bakanları, resmen Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyorlar
|26 Nisan 2021 01:28
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İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı egemen bir ülke olarak tanımayı düşünüyor. Sunday Express'e konuşan kaynaklar Birleşik Krallık bakanlarının resmen Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşündüklerini söyledi.
Sunday Express'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar da, Boris Johnson hükümetini görüşmelerde önereceği iki devletli çözüm planının arkasına geçmeye çağırdı.
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