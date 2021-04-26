1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor

İngiliz Sunday Express Gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık bakanları, resmen Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyorlar
 26 Nisan 2021 01:28
+Aa- Yazdır
İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor

İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı egemen bir ülke olarak tanımayı düşünüyor. Sunday Express'e konuşan kaynaklar Birleşik Krallık bakanlarının resmen Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşündüklerini söyledi.

Sunday Express'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar da, Boris Johnson hükümetini görüşmelerde önereceği iki devletli çözüm planının arkasına geçmeye çağırdı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail'de BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü
25 Nisan 2021 21:40		 ABD, Afganistan'dan çekilmeye başladı
25 Nisan 2021 19:20
Bağdat'ta pandemi hastanesindeki yangında ölü sayısı 82 oldu
25 Nisan 2021 12:46		 Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
25 Nisan 2021 10:42
Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı
24 Nisan 2021 22:20		 FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti
24 Nisan 2021 10:50
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı
24 Nisan 2021 06:40		 NASA'dan Akyaka paylaşımı: Vay be... Güzelliğini yaşayın
23 Nisan 2021 22:31
İşte Güneş'in 230 megapiksellik fotoğrafı
23 Nisan 2021 16:50		 Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Şiraliyev'i görevden alındı
23 Nisan 2021 16:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:37 - Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil01:28 - İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor01:25 - MSB eski Personel Daire Başkanına 20 yıla kadar hapis istemi01:15 - Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı00:32 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:11 - YÖK, 'mecburi hizmet devrine' esneklik getirmeli!
00:02 - Bakanlık kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı00:01 - 26 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kitaplar bakış açınızı değiştirecek23:40 - Şehit oğlunun haberini alan anne: Vatan sağ olsun23:27 - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor23:26 - Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten açıldı
23:18 - Türkiye'den Biden tepkisi: Farklı şekillerde karşılık vereceğiz23:10 - Pençe-Şimşek harekat bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu22:44 - Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu22:43 - Kadına şiddeti engellemek isteyen genç dayak yedi22:35 - Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe
22:28 - Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Bakanlık kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
YÖK, 'mecburi hizmet devrine' esneklik getirmeli!
İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor
Bu kitaplar bakış açınızı değiştirecek
MSB eski Personel Daire Başkanına 20 yıla kadar hapis istemi
26 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turkuaz rengi 1
mide gurultusu 1
noktalama işaretlerinden bihaber olan yazar 2
kompozit 2
masai mara 2
Krakozya 1
Bize benzeyip bizden olmayanlar 2
alacaklı 1
günün birinde ortaya çıkarsa şaşırmam 1
trakya insanı 5
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam