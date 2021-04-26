Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
|26 Nisan 2021 01:37
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Kripto para piyasası geçen hafta Thodex borsasının batmasıyla sarsılmıştı. Medyaya yansıyan haberlerde 2 milyar dolar paranın, borsanın sahibi tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.
Ancak kripto para piyasasında görüşleriyle öne çıkan sosyal medya fenomeni Selcoin, bu borsanın çok fazla kullanılan bir borsa olmadığını ve batan paranın söylenen rakamın onda biri düzeyinde olabileceğini belirtti.
Selcoin adlı fenomen, dün sosyal medya hesabında bir anket de uyguladı. Kripto para takipçilerinin takip ettiği ankete 68 bin kişi katıldı. Katılanların yüzde 90'ı bu borsayı hiç kullanmadıklarını belirtti. Takipçilerin sadece %3,5'i bu borsada paralarının kaldığını belirtti.
Avalanche İş Geliştirme Direktörü ve Muhabbit kurucusu Squanch ismiyle tanınan Dr. Aytunç Yıldızlı da bir açıklama yaparak Blockchain üzerinden yaptıkları takibe göre "Thodex vurgununda 2 milyar dolarlık değil, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kaybın yaşandığı söylenebilir." dedi.
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