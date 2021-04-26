1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten dezenfektan ve hurma satışı patladı

Pandemi nedeniyle ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken, vatandaşlar e-Ticaret'e yöneldi
 26 Nisan 2021 06:50
+Aa- Yazdır
İnternetten dezenfektan ve hurma satışı patladı

Son dönemde en çok rağbet gören ürünlere yönelik açıklamalarda bulunan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Pandemi döneminde artışa geçen e-Ticaret kullanımı ramazanda doruk noktaya ulaştı. Çerezden çocuk kitaplarına, dezenfektandan hurmaya kadar birçok ürünün satışlarının yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarının hızla artışa geçmesi nedeniyle özellikle dezenfektan satışları yüzde 30 düzeyinde arttı. Platformumuzun verilerine göre, özellikle hurma normal dönemlerde günde 10-30 kilo satılırken, şimdi 200-300 kilolara ulaştı. Kuru incir, toz şeker, arpa şehriye, yeşil mercimek, İran hurması, fındık, Siirt fıstığı, kuru kayısı, Gaziantep fıstığı, fındık ezmesi gibi ürünler çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Ramazan paketlerine de yoğun ilgi olduğunu aktaran Çevikoğlu, şöyle devam etti: Türkiye'nin dört yanına bu kolilerimiz ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bütçesine göre ya kendine ya da hayır amacıyla bir başkasına bu kolilerden alıyor. Biz de bedava kargo ile bu hayırlara destek veriyoruz. En çok ramazan kolisi sipariş edilen şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa yer alıyor.

C. Fırat Aydoğmuş

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gönüllü bağışçı sayısı 709 bin
26 Nisan 2021 08:26		 37 başlıkta kamu personel sistemimizin temel sorunları
26 Nisan 2021 08:08
Test-vaka oranı yüzde 15'e düştü
26 Nisan 2021 07:10		 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
26 Nisan 2021 06:30
65-72 yaş arası doktorların yeniden atama kurası için başvuru ilanı yayınlandı
26 Nisan 2021 05:52		 Türkiye genelinde 82 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
26 Nisan 2021 05:20
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Nisan 2021 00:32		 Şehit oğlunun haberini alan anne: Vatan sağ olsun
25 Nisan 2021 23:40
Pençe-Şimşek harekat bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu
25 Nisan 2021 23:10		 Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor
25 Nisan 2021 22:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - PKK'nın istihbarat kampı yerle bir09:29 - FETÖ 'belediyeler imamı' mason çıktı09:26 - Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi 4 astsubay yakalandı09:24 - Eşini öldürdükten sonra evini ve otomobilini ateş everdi09:11 - 'CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'ndan rahatsız'09:09 - İçişleri: Kısıtlamada 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
09:07 - ABD'ye misilleme hazırlığı! AK Parti tarafından gündeme alındı09:06 - Depoda facia: 4 kişi hayatını kaybetti09:00 - 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı08:59 - Türk-İş 1 Mayıs'ı dijital kutlayacak08:55 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!08:49 - Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
08:26 - Gönüllü bağışçı sayısı 709 bin08:24 - 'Bina Kimlik Sistemi' uygulaması başladı: Kolon kesip, kaçak kat çıkana çipli takip08:22 - Evinde ölü bulunan kadından 'Gaz açık, elektriği açmayın' notu08:08 - 37 başlıkta kamu personel sistemimizin temel sorunları08:03 - CHP'den 'rakip analizi' çalışması
08:00 - Öğrenci yoksa ek ücret de yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
Bakanlık kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
YÖK, 'mecburi hizmet devrine' esneklik getirmeli!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Emekli General ters kelepçeyi görünce kaçmaya karar vermiş
İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kompozit 2
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 2
ezberlediğimiz en saçma şeyler 2
mezarlık mermerlerinin çalınması 1
yöresel yemekler 3
aqua 2
psikolojik sorunları olan. 2
denizi geçip çayda boğulmak 1
sfork 1
amorf 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam