1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Test-vaka oranı yüzde 15'e düştü

Yasakların artırılması sonucu günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. Bu oranın bayramla birlikte daha da düşmesi beklenirken, iyileşen kişi sayısı da hasta sayısını geçti.
 26 Nisan 2021 07:10
+Aa- Yazdır
Test-vaka oranı yüzde 15'e düştü

Hükümet, iki hafta önce kısmı kapanma tedbirleri uygulamaya başladı. Buna ek olarak Ramazan Bayramı ve devamında resmi tatil olan 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde üç haftalık yeni yasakların getirilmesi tartışma konusu oldu. İddiaya göre üç günlük bayram tatilinde 'tam kapanma' olacak. Bayram sonrasına kadar üretim ve tedarik zincirini aksatmayacak şekilde, kamu kurumları ve özel sektör dahil birçok alanda kısıtlama tedbiri uygulanacak. Yüz yüze sınavlar ertelenecek. Yasakların artacağı bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazanacak. Böylelikle İsrail modeline benzer bir şekilde bir yandan toplumsal hareketlilik en aza inecek bir yandan da aşılanan kişi sayısı artacak. Mevcut Çin ve Alman aşılarının üstüne bir de Rusların Sputnik-V'i eklenince çalışmalar daha seri yapılabilecek.

TEST-VAKA ORANI DÜŞÜYOR

Öte yandan, yasakların etkisi iki haftanın sonunda görülmeye başladı. Günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. İyileşen kişi sayısı da hastalanan kişi sayısını geçti. Nisan ortasında %20 olan testlerin pozitif oranı, bu hafta %15 civarında seyretti. 17 Nisan'dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığına dikkat çeken uzmanlar, önümüzdeki hafta vaka tablosunda daha belirgin bir düşüşün beklendiğini dile getirdi. Ancak vefat ve ağır hasta sayısının bir süre daha yüksek seyredeceğini aktaran uzmanlar "Vakalardaki azalmanın yoğun bakımlara yansıması 2-3 haftayı bulur" dedi. Uzmanlar, ayrıca şunları da aktardı: Vaka sayılarında hızlı düşüş yaşanmamasının sebebi İngiliz varyantı. Bu mutant %30 daha hızlı yayılıyor. Bunun yanı sıra toplumun en az %30'u da artık kurallara uyma refleksini kaybetti

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gönüllü bağışçı sayısı 709 bin
26 Nisan 2021 08:26		 37 başlıkta kamu personel sistemimizin temel sorunları
26 Nisan 2021 08:08
İnternetten dezenfektan ve hurma satışı patladı
26 Nisan 2021 06:50		 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
26 Nisan 2021 06:30
65-72 yaş arası doktorların yeniden atama kurası için başvuru ilanı yayınlandı
26 Nisan 2021 05:52		 Türkiye genelinde 82 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
26 Nisan 2021 05:20
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Nisan 2021 00:32		 Şehit oğlunun haberini alan anne: Vatan sağ olsun
25 Nisan 2021 23:40
Pençe-Şimşek harekat bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu
25 Nisan 2021 23:10		 Sinop'ta gönüllü öğrenciler bisikletleriyle evlere iyilik taşıyor
25 Nisan 2021 22:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - PKK'nın istihbarat kampı yerle bir09:29 - FETÖ 'belediyeler imamı' mason çıktı09:26 - Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi 4 astsubay yakalandı09:24 - Eşini öldürdükten sonra evini ve otomobilini ateş everdi09:11 - 'CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'ndan rahatsız'09:09 - İçişleri: Kısıtlamada 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
09:07 - ABD'ye misilleme hazırlığı! AK Parti tarafından gündeme alındı09:06 - Depoda facia: 4 kişi hayatını kaybetti09:00 - 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı08:59 - Türk-İş 1 Mayıs'ı dijital kutlayacak08:55 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!08:49 - Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
08:26 - Gönüllü bağışçı sayısı 709 bin08:24 - 'Bina Kimlik Sistemi' uygulaması başladı: Kolon kesip, kaçak kat çıkana çipli takip08:22 - Evinde ölü bulunan kadından 'Gaz açık, elektriği açmayın' notu08:08 - 37 başlıkta kamu personel sistemimizin temel sorunları08:03 - CHP'den 'rakip analizi' çalışması
08:00 - Öğrenci yoksa ek ücret de yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
Bakanlık kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
YÖK, 'mecburi hizmet devrine' esneklik getirmeli!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Emekli General ters kelepçeyi görünce kaçmaya karar vermiş
İngiltere, Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı düşünüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yöresel yemekler 3
düşük maliyetli hobiler 5
yerli aşı 3
evlilik üzerine edilen sözler 6
kompozit 2
günün birinde ortaya çıkarsa şaşırmam 1
akıcı 3
velet 2
ezberlediğimiz en saçma şeyler 2
kuşa dönmek 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam