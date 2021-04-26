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Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor

Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını da değerlendirecek kabine, yeni tedbirleri karara bağlayacak. Bu kapsamda arife gününden Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar, yani 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararının alınması bekleniyor
 26 Nisan 2021 08:49
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Milliyet'ten ASLIHAN ALTAY KARATAŞ'ın haberine göre: Ankara -Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Bugün gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar da masada olacak. Kısmi kapanmanın ay sonuna kadar uzatılmasının beklenirken, sokağa çıkma kısıtlamalarının arife günü dahil Ramazan Bayramı'nda da devam ettirilmesi ele alınacak.

Kabine tam kapanma tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde toplanıyor. Önceki toplantısında tedbirlerin sıkılaştırılarak kısmi kapanmaya geçilmesi kararı veren kabine, bugünkü toplantısında Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NE OLACAK?

Vaka sayılarında istenilen düşüşün yaşanmaması nedeniyle, kısmi kapanma tedbirlerinin ramazan boyunca devam etmesi kararının verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasıyla birlikte, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının akşam saat 19.00'dan sabah saat 05.00'e kadar uygulanması, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmemesi ve diğer kısmi kapanma tedbirleri ay sonuna kadar devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları, mutant virüsün yayılışı, hastanelerdeki doluluk oranı, aşı tedariki ve aşılama çalışmaları hakkında kabineye bilgi verecek. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını da değerlendirecek kabine, yeni tedbirleri karara bağlayacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

Bu kapsamda arife gününden Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar, yani 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararının alınması bekleniyor.

3 BAKAN İLK KEZ KATILACAK

Öte yandan mini revizyonun ardından göreve başlayan üç yeni bakan da ilk defa kabine toplantısına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kabine fotoğrafına ilk kez girecek.

BİDEN'A CEVAP MASAYA YATIRILACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sunum yapması planlanıyor. Kabine toplantısında, ABD'nin sözde soykırım kararına ilişkin önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek adımlar masaya yatırılacak. Toplantıda, ABD ile ticari, siyasi, ekonomik ve savunma gibi her alanda yapılan iş birlikleri gözden geçirilecek.

Bu kapsamda, ilk olarak Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin konuya ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılabileceği belirtiliyor. Ayrıca toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce 'kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız' sözleriyle ifade ettiği İncirlik Üssü ile ilgili de değerlendirmelerin yapılacağı aktarılıyor. (Ebru Karatosun/Türkriye)
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