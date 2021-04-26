İncirlik 46 yıl sonra yine gündemde
|26 Nisan 2021 07:57
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Milliyet'ten ECEM TOPLAR'ın haberine göre: Soykırım" ifadesinin kullanması sonrası Türkiye'nin buna karşı ne tür adımlar atabileceği tartışması başlattı. Adana İncirlik Üssü ile ilgili Türkiye'nin bazı tasarruflarda bulunması ihtimali bir kez daha gündeme taşındı.
İncirlik Üssü'nü tartışmaya açan benzer bir gerilim, 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanmıştı. ABD, Şubat 1975'te Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya başlamış, Türkiye ise yanıt olarak ABD üsleriyle ilgili ikili anlaşmaların uygulanmasını tek taraflı durdurmuştu. ABD'ye ait Türkiye'deki 21 üs ve tesis askıya alınarak üslere ABD bayrağı yerine Türk bayrağı çekilmişti.
ABD basınında yapılan yorumlarda, üssün tamamen kapanmasının gündeme gelmesi için NATO'dan çıkmanın da göze alınması gerektiği ve bu sebeple ancak kısıtlamanın gündeme getirilebileceği ifade ediliyor.
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