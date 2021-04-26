Öğrenci yoksa ek ücret de yok

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Talebi inceleyen MEB, Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 25. maddesini göstererek, ek ders ücretinin ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması veya görevin yapılmış sayılacağı haller bakımından kararla belirlenen koşulların oluşması şartının bulunduğunu kaydetti. Ayrıca fiilen yapılmadan ya da gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretlerinin öğretmenlerden yasal faiziyle birlikte geri alınacağını belirtti. Son olarak öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinin altını çizdi.

MEB'in açıklamasını Milliyet'e değerlendiren Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ek ders ücretinin saatinin 20 TL olduğunu belirterek, "30 öğrenci var, eğer öğrenci derse gelmezse biz sana 20 TL'yi vermeyiz diyorlar. Öğretmenin görevi öğrenciyi sınıfa getirmek değildir. Okula öğrencinin gelmemesinin sorumlusu öğretmen değil, okul idarecisi ve MEB'dir" dedi. Pandemi sürecinde her gün öğretmenlerin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Yıldırım, MEB'in söz verdiği aşılama sürecini gerçekleştiremediğini ve okulları yüz yüze eğitime açtıktan sonra durumu kontrol edemeyince tekrar uzaktan eğitime geçtiğini söyledi.

'Kesinti diye bir şey olamaz'

Karara sosyal medyadan itirazlarını yükselten öğretmenler, "Ders yapmadan ek ücret alalım demiyoruz ama öğretmenin dersine öğrenci gelmediği için maaş kesintisi diye bir şey olamaz. Evinde interneti, bilgisayarı hatta telefonu bile olmayan var. Bu öğrenciye eğitimi nasıl verebiliriz?" diye tepki gösterdi.