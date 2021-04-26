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CHP'den 'rakip analizi' çalışması

CHP, hem rakip analizi yapmak hem de kendi seçmeninin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak için çalışma yapıyor.
 26 Nisan 2021 08:03
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CHP'den 'rakip analizi' çalışması

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP'li üst düzey yetkililer, CHP'nin yeni seçim kampanyası stratejilerine ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Partinin bir ajansla çalıştığı iddialarına ilişkin bilgi veren parti kaynakları, "CHP stratejik olarak olayları analiz eden, ölçen ve bu ölçümlerini bizimle paylaşan iki farklı grupla çalışmasını sürdürüyor. Bu grupların içerisinde bazı MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz var. Bunların çalışması, günü anlama ve günden çıkarttığı malzemeyle geleceğe dönük bazı sloganlar, fikirler, stratejiler üretmek. '128 milyar dolar' stratejisi de böyle doğmuş bir strateji. Fikir hepimizden çıktı. Profesyonel bir ajans, bir anlaşmamız yok. Anlaşmalı olduğumuz iki grup var, biri İbrahim Uslu ve arkadaşları, bir diğeri de Bekir Ağırdır, Ali Kiremitçioğlu ve arkadaşları" dedi.

Sonuca göre adım

CHP'li yetkili, yapılan araştırmalara göre gündemi ve geleceği kurguladıklarını belirterek şunları kaydetti: "Biz aylık olarak öncelikle bize oy vermeyen kitle nasıl düşünüyor, onu alıyoruz. İkincisi bizim söylemlerimizden nasıl etkileniyor, gündem konusu olan başlıkla ilgili duygu ve düşünceleri neler? Türkiye ile ilgili kaygıları neler? Bugün bir seçime gitsek onların eğilimindeki değişiklikler neler? bunlara bakıyoruz. Bu araştırmalarla Türkiye'yi takip ediyoruz. Rakip analizi yapıyoruz. Bunun içerisinde hem kendi seçmenimizin duygu ve düşüncelerini alıyoruz."
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