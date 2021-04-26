Türk-İş 1 Mayıs'ı dijital kutlayacak
Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ağırlıklı olarak sosyal medya ve dijital platformlarda kutlayacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA'ya yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ı Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi.
|26 Nisan 2021 08:59
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Tüm olumsuzluklara rağmen 1 Mayıs'ın önemine uygun kutlanması için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Atalay, şöyle konuştu:
"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalarımız ağırlıklı olarak sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden olacak. 26 Nisan-1 Mayıs arasında afiş, görsel ve videolarımızda 'Her Yerde Birlikteyiz' sloganıyla 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Bunun yanında, sosyal mesafe kuralına mutlak şekilde uymak şartıyla sembolik katılımlarla bölge ve 81 ildeki temsilciliklerimizde toplantılar düzenleyeceğiz. Bu toplantılarda, 1 Mayıs bildirimiz okunacak. Türk-İş camiası, tüm sendikalarıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacak."
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