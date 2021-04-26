'CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'ndan rahatsız'

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı "İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesabı CHP'yi geriyor" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 'CHP'nin adayı kim olacak?' tartışmalarına değindi.

Ekrem İmamoğlu'nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi'ni rahatsız ettiğini iddia eden Selvi, " İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu'nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti. Ama İmamoğlu hizmete değil, Cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda." görüşünü savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kavgasının CHP'yi karıştırmasının önünü kesmek için Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde mesajlar verdiğinin öne süren Selvi, "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen bir soruya, "İki arkadaşımız da son derece başarılı. Bu başarıları hazmedemeyen bir siyasal iktidar var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayını belirlerken tek başımıza belirlemeyeceğiz. İttifakla birlikte belirleyeceğiz" yanıtını verdi. İmamoğlu'na adres olarak millet ittifakını gösterdi." şeklinde yazısını sürdürüyor.

Selvi yazısını devamı şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayını belirlemede Meral Akşener'in belirleyici olacağı gözleniyor.

1- Yükseliş içinde olan Akşener'in millet ittifakının ortak adaylığı için eli güçleniyor. Akşener, kadın aday olmanın avantajına da sahip.

2- Akşener kendi aday olmasa da kimin aday olacağını belirleme gücünü elinde tutuyor. Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engelleyen Akşener 2023 seçimlerinde ise ortak adayı belirleyecek altın hisseyi elinde bulunduruyor.

3- Akşener faktörü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aleyhine olur mu? Olmaz. Akşener kendi aday olmazsa İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleyebilir."