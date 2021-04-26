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Depoda facia: 4 kişi hayatını kaybetti

Hırdavat ürünlerinin depolandığı işyerinde çıkan yangında, Pakistan uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.
 26 Nisan 2021 09:06
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Depoda facia: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katındaki hırdavat deposunda dün 11.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinleri, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan Pakistan uyruklu bir çalışan, içeride 4 arkadaşının mahsur kaldığını söyledi. Yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, duman tahliyesinin ardından içeride arama yaptı.

İtfaiyeciler, Paki oldukları belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangından kurtulan Pakistanlı çalışan, "4 kişi içeride kaldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi.

'İÇERİDEN SESLERİ GELİYORDU'

Yangının çıktığını fark eden ve müdahale etmeye çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini Gürkan Şahin, "Önce içeriden tek bir arkadaş çıktı. Çıplaktı. Sesini duyduk. Buranın üst tarafında oturuyoruz. Bağırıyordu, 'Arkadaşlarım içeride kaldı' diye. Seslendiğimizde zaten içerideki arkadaşların sesi geliyordu. 4 kişinin sesi geliyordu. İçeri giremedik. Alevler çoktu. Sağ taraftan camları kırmaya çalıştık çıkmaları için. Ondan sonra ilk işimiz itfaiyeyi aradık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama içeriye giremedik. Yangın her tarafı sarmıştı. İçeriye seslendim 4 kişiye. Tepki verdiler bana. Yabancı uyruklular zaten. 'Kimse var mı panik yapmayın gelecek ambulans' dedim. Onlar da 'Abi, abi, abi' diye bağırıp durdular. 'Gelecekler' dedim. Zaten ambulans itfaiye geldi ama çok içerdelerdi" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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